Mortos por confronto na fronteira turca chegam a 22 Rebeldes curdos atacaram um posto do Exército turco na fronteira com o Iraque neste domingo, dando início a um confronto que matou pelo menos 22 pessoas. Trata-se do mais recente ataque desde que Ancara lançou uma grande ofensiva contra os membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, conhecido pela sigla PKK.