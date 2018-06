Mortos por desabamento de prédio na Índia chegam a 42

Entre 83 e 89 pessoas estavam no prédio quando ele desabou na manhã de sexta-feira, segundo moradores. A equipe de resgate já retirou 33 pessoas vivas dos destroços, mas parece não haver mais sinais de vida no local, disse Alok Awasthi, que lidera as buscas. Mesmo assim, ele afirmou que as operações vão continuar com a busca de cerca de 12 pessoas desaparecidas.

A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas vizinhos reclamam dos padrões e da falta de manutenção, expressando o temor de que seus prédios sejam os próximos. Esse foi o terceiro colapso de um edifício a deixar mortos em seis meses na cidade. Fonte: Associated Press.