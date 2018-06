Mortos por enchentes nas Filipinas sobem para 45

As chuvas continuam castigando a capital, Manila, e as localidades próximas. A defesa civil filipina informou que as cidades ainda estão inundadas pelas enchentes.

O tufão Saola não atingiu as Filipinas diretamente, mas passou pelo nordeste do país causando tempestades na baía de Manila, o que causou inundação em boa parte da cidade. As linhas de transmissão de energia, além de estradas e pontes, também foram atingidas.

Após causar transtornos nas Filipinas, o tufão Saola se dirigiu na última semana para Taiwan, onde ao menos seis pessoas foram mortas. As informações são da Dow Jones.