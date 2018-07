Mortos por naufrágio na costa da Itália chegam a 16

Segundo o chefe da Defesa Civil italiana, Franco Gabrielli, o bombeamento do combustível para fora do navio deverá começar no sábado. A operação deve ser iniciada em 6 dos 17 tanques da embarcação, que, de acordo com Gabrielli, comportam 50% do combustível do navio. Ontem, os técnicos começaram a instalar tanques externos para o armazenamento do líquido retirado do Costa Concordia.

As equipes querem evitar um desastre ecológico, num parque natural marítimo composto por sete ilhas e famoso por suas águas claras abundantes em vida submarina.

Enquanto isso, os socorristas continuavam abrindo caminho com explosivos na parte submersa do navio. O corpo encontrado ontem - no terceiro andar da embarcação - é de uma mulher idosa, que vestia um colete salva-vidas quando morreu. Ao menos 16 pessoas continuam desaparecidas. O corpo da italiana Luisa Virzi, de 49 anos, foi identificado entre as vítimas.

O embaixador americano na Itália e em San Marino, David Thorne, esteve na Ilha de Giglio ontem e almoçou com parentes de dois dos cidadãos de seu país ainda desaparecidos, Gerald e Barbara Heil, de Minnesota.

A mulher do capitão Francesco Schettino - considerado o culpado pelo acidente e acusado de homicídio culposo (não intencional) múltiplo, naufrágio e abandono de navio - saiu em defesa do marido, que cumpre prisão domiciliar em sua casa, na região de Nápoles.

"Não consigo lembrar de uma tragédia em que o responsável tenha sido tratado com tal violência. As pessoas procuram um bode expiatório, um monstro", disse Fabiola Rossi à revista Paris Match. / AP, REUTERS e EFE