Moscou: Candidato do Kremlin lidera apuração

Apurados 21,5% dos votos, Sobyanin lidera com 53,19%, o suficiente para reeleger-se em primeiro turno, enquanto o opositor Alexei Navalny figura em segundo lugar, com 25,61%. Ainda não se sabe em quanto tempo a apuração deve ser concluída.

Mais cedo, duas pesquisas de boca-de-urna projetavam um desempenho melhor do que o esperado do líder oposicionista Alexei Navalny na eleição para prefeito realizada hoje em Moscou. Ao mesmo tempo, porém, os institutos FOM e VTsIOM mostram o candidato do Kremlin, Sergei Sobyanin, com mais de 50% dos votos.

Segundo o FOM, Navalny ficou com 29% dos votos nas eleições de hoje. Na projeção do VTsIOM, o candidato opositor figura com 32%. Os dois institutos projetam a votação de Sobyanin perto de 53%.

Esta é a primeira eleição em uma década para a prefeitura de Moscou. A disputa é considerada crucial e inflamou a oposição ao Kremlin.

Embora a vitória de Sobyanin, apoiado pelo presidente Vladimir Putin, seja esperada, a candidatura do carismático líder Navalny levou milhares de voluntários a fazer campanha, pessoas que não tinham se engajado em uma disputa antes. Fonte: Associated Press.