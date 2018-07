Moscou enviará 2 navios para retirar russos de base síria A Rússia enviará dois navios de desembarque à Síria para reforçar a segurança de sua base naval em Tartus, no litoral sírio, e retirar cidadãos russos do local. Segundo Vladimir Gradusov, general da Marinha, as embarcações Nikolai Filchenkov e Caesar Kunikov zarpariam "em breve". Cada um dos navios poderia transportar até 300 homens e uma dúzia de tanques. / AP