Moscou recebe corpo de piloto de avião russo derrubado pela Turquia

A Rússia recebeu nesta segunda-feira, 30, o corpo do piloto que morreu quando a aviação turca derrubou, na semana passada, seu avião por suposta violação do espaço aéreo da Turquia. Ancara informou no domingo que o corpo do militar havia sido recuperado e já estava sendo enviado para Moscou. Imagens divulgadas por agências de notícia mostravam guardas de honra transportando o corpo do militar no aeroporto de Moscou.

Um voo especial com o corpo de Oleg Peshkov decolou de Ancara com destino à Rússia, informou a agência de notícias turca Anatolia, sem revelar detalhes. O corpo, procedente da Síria, foi entregue à Turquia na fronteira no fim de semana e enviado para Ancara.

Os dois pilotos a bordo do caça SU-24 russo conseguiram ejetar-se e abrir o paraquedas do lado sírio da fronteira, depois que foram atacados por dois F-16 turcos no dia 24.

Peshkov morreu em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, enquanto o segundo piloto, Konstantin Murajtin, foi resgatado são e salvo.

A Rússia nega as acusações da Turquia de que o avião, que participava na campanha aérea russa na Síria, teria violado o espaço aéreo turco. O incidente provocou uma grande crise diplomática entre os dois países. / AFP