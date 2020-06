Moscou suspende isolamento e Rússia reabre parcialmente as fronteiras

MOSCOU - A capital e maior cidade da Rússia, Moscou, está suspendendo o isolamento que já durava meses por causa do coronavírus, informou nesta segunda-feira, 8, o prefeito Sergei Sobyanin. Ele também declarou que a pandemia está em declínio e que é possível retomar a "vida normal" ainda durante o mês de junho.

Os comentários de Sobyanin ocorreram logo depois que a Rússia anunciou uma reabertura parcial de suas fronteiras, dizendo que permitirá que as pessoas que precisam trabalhar, estudar, receber tratamento médico ou cuidar de parentes viajem para o exterior pela primeira vez desde o final de março.

"A pandemia vem diminuindo, de forma constante, há várias semanas”, escreveu Sobyanin em seu blog pessoal. “Moscou pode praticamente voltar ao seu ritmo normal de vida".

A Rússia continua relatando milhares de novas infecções diariamente. O número nacional é de 476.658, o terceiro mais alto do mundo, mas a quantidade de casos em Moscou caiu mais da metade, para cerca de 2 mil por dia.

O número total de mortes na Rússia, 5.971, é muito menor do que em outros países, o que provocou um debate sobre a maneira como as autoridades contam as mortes.

Fronteiras

O primeiro-ministro Mikhail Mishustin anunciou a reabertura parcial da fronteira para alguns viajantes na televisão estatal. Os cidadãos estrangeiros que precisam de tratamento na Rússia ou aqueles com parentes próximos ​​que precisam de cuidados também podem agora entrar no país, disse Mishustin. / Reuters