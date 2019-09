Moscou tem eleições municipais após série de protestos

MOSCOU - Moradores da capital da Rússia, Moscou, votam neste domingo, 08, para eleger seus representantes municipais. O pleito ocorre após uma série de protestos que foram convocados depois que os registros de 57 candidatos da oposição foram invalidados.

LEIA TAMBÉM > Cerca de 20 mil manifestantes vão às ruas de Moscou por eleições municipais livres

A comissão eleitoral alegou que havia irregularidade nas candidaturas, mas os postulantes aos cargos e seus apoiadores não aceitaram a explicação, exigindo eleições municipais livres em protestos massivos realizados desde julho. Os atos foram duramente reprimidos pela polícia e mais de 2 mil manifestantes foram presos.

Ao todo, 225 candidatos concorrem a 45 vagas do legislativo municipal. Impedidos de participar do pleito, líderes da oposição tem feito campanha contra o partido do presidente Vladimir Putin, o Rússia Unida./ AFP e EFE