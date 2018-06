Mosquetes e fuzis AR-15

O que leva tantos a cometer assassinatos em massa? A verdade é que não sabemos. O histórico dos casos mostra que as motivações são tão diversas quanto os alvos e os perfis dos assassinos - muçulmanos radicalizados via internet, um fundamentalista antiaborto, um supremacista branco, um neonazista, um jovem que pinta o cabelo de vermelho e, dizendo ser o Coringa, mata 12 pessoas na estreia de Batman, em um cinema de Aurora, Colorado, apenas para citar alguns. Não há um padrão entre os crimes capaz de pautar uma política de prevenção. Exceto por um detalhe: todos os assassinos tinham armas de fogo potentes - e as compraram legalmente.

O lobby das armas tentará convencê-lo de outras causas: terrorismo, criminalidade, distúrbios mentais. Elas existem. Mas o que está colocando armas nas mãos de terroristas, criminosos e desequilibrados é a legislação permissiva que defendem.

Todas as armas usadas em 15 massacres recentes foram compradas pelos atiradores legalmente, segundo o New York Times, embora ao menos oito tivessem antecedente criminal, distúrbio mental ou ambos. Entre as armas comercializadas nos EUA, pelo menos 40% são compradas sem nenhuma exigência. Dois mil suspeitos de ligação com terrorismo adquiriram armas legalmente no país entre 2004 e 2014, segundo dados da corregedoria.

O lobby das armas explora o direito de defesa. Mas 300 milhões de armas em circulação - o maior número para um país e a maior taxa per capita entre os desenvolvidos - não impediram nenhum dos 351 massacres ocorridos este ano nos EUA, um por dia, segundo o Shooting Tracker.

O retrato da dimensão da tragédia foi possível porque o site passou a contabilizar ataques em que quatro ou mais pessoas são atingidas por tiros - na definição adotada pelo FBI (modificada em 2013), os crimes só eram registrados como tal se as vítimas morressem. O banco de dados do Shooting Tracker desconsidera homicídios comuns, acidentes com armas de fogo, suicídios, crimes em família (considerados violência doméstica) e brigas de gangues. Se computados, o número de ocorrências sobe para 48.194 este ano, segundo o Gun Violence Archive. Deixaram 12.188 mortos, dos quais 3.057 crianças e adolescentes. Entre 2001 e 2013, segundo levantamento do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, 406.496 morreram por arma de fogo nos EUA - média anual de 31.268.

Leis mais restritas, sozinhas, não podem acabar com a ação de criminosos, terroristas e desequilibrados - motivados por ideologia, distúrbio, frustração, ambição, vingança ou o que seja. Mas pode dificultar seu acesso a armas.

A Segunda Emenda à Constituição, que bloqueia o controle de armas no Congresso, prevê o porte de armas, mas fala em "milícia bem regulamentada". Não quisessem seu controle, os relatores teriam omitido tal qualificação. Vale lembrar que o texto foi ratificado em 1789, no rastro da Guerra da Independência. Depois, as armas da época não passavam de mosquetes que disparavam 3 tiros por minuto - um AR-15 dispara 45. É vendido online por US$ 530.

Confrontados com o óbvio, os lobistas das armas apelam para um último, e raso, argumento: o direito à liberdade. O direito individual de portar armas não pode se sobrepor ao direito de uma sociedade viver livre da violência endêmica. A menos que por liberdade se entenda autorizar um bando a circular com seus fuzis livres de qualquer controle do Estado.

ADRIANA

CARRANCA