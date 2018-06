Mossad afirma ter treinado Mandela 'sem saber'

Segundo uma carta com data de 50 anos atrás, o treinamento paramilitar a Mandela teria ocorrido em meados de 1962, na Etiópia, sem que os agentes do Mossad se dessem conta no momento de que se tratava do líder da luta contra o apartheid.

A afirmação consta de uma série de documentos secretos recém-revelados pelo governo israelense e segundo os quais o Estado judeu teria simpatizado com a luta contra o apartheid na década de 1960.

A divulgação ocorre poucos dias depois da morte de Mandela e o objetivo aparente é fazer frente às críticas ao fato de Israel ter posteriormente apoiado o regime racista que prevaleceu na África do Sul até a década de 1990.

As relações entre Israel e África do Sul esfriaram depois da queda do apartheid. O atual governo sul-africano apoia a causa palestina e os palestinos frequentemente comparam sua luta por independência à luta dos negros sul-africanos contra a segregação. Fonte: Associated Press.