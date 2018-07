Mossad tenta usar terroristas contra Teerã, diz revista Passando-se por agentes da CIA, espiões israelenses estão recrutando integrantes do grupo terrorista paquistanês Jundallah para atacar o Irã. A acusação foi feita ontem pela revista americana 'Foreign Policy', com base em documentos secretos da inteligência americana e no depoimento de quatro espiões da CIA. Grupo radical sunita, o Jundallah é responsável por ataques a autoridades iranianas, além de atentados que mataram mulheres e crianças - o que o levou a ser classificado como "organização terrorista" por Washington.