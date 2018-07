Motim de presos deixa 12 mortos em Tikrit Um violento motim ocorrido em uma prisão da cidade iraquiana de Tikrit, 130 quilômetros ao norte de Bagdá, deixou 12 mortos e permitiu a fuga de dezenas de detentos, afirmaram ontem as autoridades do país. Os prisioneiros pegaram em armas na noite da quinta-feira e iniciaram um confronto com a guarda penitenciária que se estendeu por horas. Mohamed al-Assi, porta-voz do governo da Província de Salahuddin, disse que a rebelião começou no almoxarifado da penitenciária. O local foi invadido pelos presos, que roubaram as armas que estavam guardadas.