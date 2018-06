Motim em cadeia de Honduras termina com presidiário decapitado e um ferido

TEGUCIGALPA, HONDURAS - Um presidiário decapitado e outro ferido foi o saldo de um motim registrado nesta quinta-feira, 29, no presídio de San Pedro Sula, no norte de Honduras, no qual também houve um incêndio que foi controlado, informou um porta-voz da polícia. "A situação já está controlada", disse ele aos jornalistas, confirmando que um réu, não identificado, foi decapitado e que sua cabeça foi lançada "de um lado para o outro" por seus companheiros da prisão.

A mesma fonte confirmou que outro detento, também não identificado, ficou ferido e foi internado no Hospital Mario Catarino Rivas.

O porta-voz indicou que o episódio está sendo investigado, enquanto um oficial do Corpo de Bombeiros, cujo nome não foi revelado, disse aos jornalistas que o fogo aparentemente se iniciou em uma padaria da prisão e que as altas temperaturas o intensificaram, embora tenha sido "controlado" a tempo.

Em maio de 2004 um incêndio no mesmo presídio de San Pedro Sula, a segunda cidade mais importante de Honduras, deixou 107 réus mortos. Já em 14 de fevereiro deste ano foi registrado um incêndio na Colônia Agrícola Penal de Comayagua, que deixou um saldo de 360 réus mortos, além de uma mulher que visitava seu marido preso.

O sistema penitenciário hondurenho, composto por 24 prisões, é obsoleto, com uma capacidade total para cerca de 8 mil reclusos, mas a população penitenciária supera os 12 mil, segundo fontes oficiais e organismos de direitos humanos.