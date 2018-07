Motim policial acaba e marcha chega a La Paz Um acordo salarial pôs fim ao motim policial que o governo do presidente da Bolívia, Evo Morales, vinha enfrentando havia quase uma semana, mas a tensão social prosseguiu ontem no país, com a chegada de uma marcha de indígena a La Paz contra a construção de uma estrada em uma reserva natural na Amazônia boliviana. "Estamos chegando a La Paz com uma demanda justa", disse Adolfo Chávez, um dos líderes do protesto. Depois de um percurso de 600 quilômetros, a caminhada recebeu boas-vindas triunfais da classe média da cidade, que aplaudiu e gritou palavras de apoio aos indígenas.