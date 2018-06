Moto do papa alcança ? 241,5 mil em leilão de caridade

O comprador da motocicleta, uma Dyna Super Glide 2013, não foi identificado pela casa de leilões Bonhams. A oferta ganhadora foi feita por telefone e foi bastante superior ao preço inicial de 12 mil euros. Não se sabe se algum dia o papa chegou a andar na moto.

No mesmo leilão, uma jaqueta de couro também da Harley-Davidson com um autógrafo do papa foi arrematada por ? 57.500. Os valores de venda já incluem impostos e tarifas.

Os valores arrecadados serão doados à Caritas Roma, que mantém um restaurante popular e um albergue para moradores em situação de rua na capital italiana. Fonte: Associated Press.