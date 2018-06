Moto levada por tsunami reaparece no Canadá Uma moto Harley Davidson com placa de Miyagi, uma das cidades mais atingidas pelo tsunami no Japão no ano passado, foi encontrada em uma praia do Canadá. O veículo foi achado por um homem que passeava por uma área isolada do litoral canadense. Autoridades japonesas já foram avisadas e tentam localizar o proprietário da moto.