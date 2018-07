Motoqueiro amigo de Putin é assassinado Alexander Zaldostanov, integrante de um grupo de motoqueiros de Moscou, foi assassinado durante tiroteio com uma gangue rival. Zaldostanov, um dos fundadores dos Night Wolves, passeou três vezes pelas ruas da cidade ao lado do presidente Vladimir Putin. O presidente usava as aparições com o grupo como provas de "dinamismo".