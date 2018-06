Motoqueiros matam 4 policiais no sudoeste do Paquistão Motoqueiros armados mataram quatro policiais neste sábado na província do Baluquistão, no sudoeste do Paquistão, segundo a polícia. Os agressores atiraram contra uma viatura de patrulha na cidade de Quetta, capital da província rica em petróleo e gás natural. "Três policiais morreram no local, enquanto o outro faleceu no hospital", afirmou o oficial Zubair Mehmood à AFP. O doutor Noor Mohammad do hospital regional do governo confirmou as mortes. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.