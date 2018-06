Motorista atropela ao menos quatro pessoas em Nova York

Um motorista atropelou pelo menos quatro pedestres em uma rua de Nova York, neste domingo, 3, informou a polícia à agência Associated Press.

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas.

O veículo atingiu as vítimas no Queens, um dos cinco distritos que formam a cidade, por volta das 4h45 locais (7h45 de Brasília).

A polícia está procurando pelo motorista, que fugiu.

Os feridos foram levados para um hospital da área. Autoridades ainda apuram detalhes do episódio, mas disseram à AP não acreditar que haja relação com terrorismo. / Associated Press

+++ Leia também: Atropelamento em ciclovia tratado como ato terrorista mata ao menos oito em Nova York