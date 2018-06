Motorista atropela mais de 50 em desfile nos EUA

WASHINGTON

Mais de 50 pessoas ficaram feridas neste sábado quando um motorista lançou seu automóvel contra uma multidão que assistia a um desfile no pequeno povoado de Damascus, no sudoeste do Estado americano de Virginia, informou a mídia local.

O acidente ocorreu às 14h30 locais durante o desfile de excursionistas em meio ao festival Trail Days, uma celebração anual dos que gostam de percorrer o Sendero dos Apalaches, em Damascus.Segundo as autoridades, algumas pessoas ficaram em estado crítico e outras sofreram ferimentos superficiais. Três das vítimas tiveram de ser levadas de helicóptero para hospitais da região.

Não se sabia o motivo de o condutor ter jogado seu carro contra a multidão. Testemunhas disseram que o motorista era um idoso. De acordo com o diretor de emergências do Condado de Washington, Pokey Harris, aparentemente o condutor teve um problema médico antes do acidente. / AP