Motorista atropela manifestantes em Nova York

NOVA YORK - Um carro atropelou nesta sexta-feira, 11, pessoas que participavam de um protesto do movimento Black Lives Matter em Manhattan, na cidade de Nova York, segundo informações da polícia e da imprensa.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York informou à Agência France-Presse que o veículo atropelou várias pessoas na área de Murray Hill, por volta das 16h (horário local, 18h no Brasil). "Um número indeterminado de pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Não se acredita que nenhum dos ferimentos seja fatal", declarou o porta-voz, acrescentando que "é muito cedo para saber" se o atropelamento foi intencional.

"O motorista permaneceu no local" e está sob custódia, informou a fonte. Segundo a ABC News, o veículo atropelou pessoas que participavam de um protesto do movimento Black Lives Matter. Entre 40 e 50 manifestantes estavam no local no momento em que o protesto se estendeu à rua e que os manifestantes rodearam um automóvel, que avançou contra o grupo, ferindo pelo menos seis pessoas, segundo a ABC. O carro era dirigido por uma mulher, que estava sendo interrogada, de acordo com a emissora.

"Por favor, evite a área da 3ª Avenida com a Rua 39, devido a uma colisão de veículo envolvendo pedestres. As informações são preliminares, haverá atualizações", tuitou o Departamento de Polícia de Nova York. /AFP