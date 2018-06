Motorista de ônibus morre na Austrália após homem lhe atear fogo

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Autoridades da Austrália confirmaram a morte de um motorista do ônibus, vítima de um homem que entrou no veículo e lhe ateou fogo, após jogar um líquido inflamável, na cidade de Brisbane, no nordeste do país.

"Ele tinha poucas possibilidades (de sobreviver)", explicou à imprensa o superintendente da Polícia do Estado de Queensland, Jim Keogh, segundo a emissora estatal ABC.

A vítima foi identificada como Manmeet Alisher, de 29 anos.

O ônibus, que levava outras cinco pessoas além do motorista, não foi incendiado.

O superintendente revelou que uma pessoa de 48 anos foi presa, suspeita de conexão com o ataque, e descartou que o ato tenha ligação com o terrorismo islâmico.

Agentes de segurança do país prenderam neste mês, em Sydney, dois adolescentes armados com facas que planejavam cometer um ataque jihadista inspirado nas ações do Estado Islâmico. / EFE