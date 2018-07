Motorista foge com policial preso em capô de carro na China

Um motorista de táxi ilegal na Província de Sichuan, na China, atropelou um policial e arrancou com ele em cima do capô, percorrendo cerca de cinco quilômetros.

Câmeras de vigilância flagraram a tentativa de fuga.

A polícia havia tentado parar o carro. Mas o motorista, Ma Jian, que já tinha outras dez multas registradas e trabalhava de forma ilegal com seu táxi, se recusou a deixar os policiais inspecionarem o carro.

Depois de ser resgatado, o policial Huang Teng desmaiou e foi levado para o hospital. No hospital, ele contou que sabia que seus colegas estavam perseguindo o táxi e também ouviu o som de sirenes, mas não conseguiu ver nada.

"Eu não senti nada enquanto estava em cima do capô do carro, eu só tentava ouvir as sirenes, disse."

Segundo a polícia, o motorista chegou a uma velocidade de 150 km/h com o policial em cima do carro.