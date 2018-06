Homem joga o carro contra pessoas em uma praça da Alemanha e fere ao menos três

BERLIM - Um homem atropelou várias pessoas em uma praça central da cidade de Heidelberg, no oeste da Alemanha, e tentou fugir armado com uma faca do local neste sábado, 25, mas acabou foi perseguido pela polícia e ferido com um disparo feito por um policial.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas no atropelamento, uma delas em estado grave. O jornal Rhein-Neckar Zeitung disse que o homem, que teria distúrbios mentais, jogou propositalmente o carro contra as pessoas.

Testemunhas disseram ao Rhein-Neckar Zeitung que o homem fugiu com uma faca na mão e um policial precisou atirar para conseguir detê-lo.

A região do atropelamento foi isolada pelas autoridades e o homem foi levado ao hospital com ferimentos graves. Segundo o porta-voz da polícia Norbert Schaetzle, o carro usado no atropelamento era alugado.

Não há informações sobre a motivação do homem para jogar o carro contra as pessoas e não foi divulgado nenhum dado sobre a nacionalidade dele. /AP e EFE