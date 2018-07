Movimento 5 Estrelas diz que deve formar governo

Roberta Lombardi e Vito Crimi se reuniram com Napolitano pela manhã e posteriormente divulgaram uma lista com 20 prioridades políticas. Entre elas estava a abolição do financiamento público a partidos políticos, uma legislação séria sobre conflitos de interesse, a redução das redes estatais de televisão e a isenção de primeiras residências de um novo imposto sobre propriedades.

As medidas representam a "extrema responsabilidade" do partido com relação ao país, afirmou Lombardi. O fundador do Movimento Cinco Estrelas, Beppe Grillo, um ex-comediante, esteve na reunião com Napolitano, mas não participou do curto pronunciamento à imprensa que ocorreu em seguida - que não foi aberto a perguntas.

Lombardi disse que o Movimento Cinco Estrelas sente que é o maior partido do país e, assim, deveria receber o mandato para formar o novo governo. O partido obteve mais votos nacionalmente do que o Partido Democrático, mas o último venceu com a soma dos votos de eleitores no exterior. Ambos conseguiram cerca de 25% dos votos na eleição de fevereiro.

Se Napolitano der ao movimento um mandato, o partido escolherá um candidato a primeiro-ministro, afirmou Lombardi. Se isso não acontecer, o partido exigirá a presidência dos comitês de supervisão dos serviços secretos da Itália e da rede de televisão RAI, acrescentou.

Mais tarde, Napolitano vai se reunir com o líder de centro-direita Silvio Berlusconi e, posteriormente, com uma delegação do Partido Democrático. As informações são da Dow Jones.