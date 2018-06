O Batasuna anunciou hoje no sul da França que continuará lutando para a autonomia dos três departamentos no sul francês onde a população é basca e prosseguirá nos planos para unir essas regiões com as quatro províncias bascas da Espanha. Segundo o grupo, a luta para "um País Basco livre e unido" continuará através de "ferramentas políticas".

As informações são da Associated Press.