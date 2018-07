Movimentos nacionalistas pressionam governo espanhol

O exemplo mais forte desse fenômeno é a Catalunha, uma região onde o sentimento independentista, já poderoso, agora é turbinado pela sensação de que a Espanha está afundando. Um passo significativo no debate pela independência foi dado na quinta-feira, quando o Parlamento da região aprovou por 84 votos a favor - de um total de 131 - uma resolução em favor de um plebiscito sobre a soberania dos catalães. A decisão foi anunciada dois dias depois de o presidente da Generalidat (governo autônomo), Artur Mas, convocar eleições regionais antecipadas para 25 de novembro. O objetivo da medida é aproveitar a crise e o reforço da onda nacionalista para levar ao legislativo catalão o maior número possível de parlamentares independentistas, o que por sua vez reforçaria o presidente regional. Para Mas, trata-se de encarar a luta pela "autodeterminação", que define como "uma missão histórica", "a mais completa e transcendente dos últimos 300 anos".

Embora a causa independentista seja secular na Catalunha, o discurso é agora reforçado pela crise econômica da Espanha. A turbulência espanhola pode ser resumida em 25% de desemprego, déficit público de 9% em 2011, sistema financeiro carente de ? 60 bilhões em liquidez e uma romaria de comunidades autônomas pedindo bilhões em socorro financeiro ao primeiro-ministro Mariano Rajoy - por sua vez, também prestes a solicitar um plano de resgate à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Atingida em cheio pela crise, a Catalunha é a região mais endividada das 17 comunidades autônomas que compõem a Espanha. Sua dívida chega a ? 44 bilhões - um montante impagável nas atuais circunstâncias. Prova disso é que, há um mês, Mas bateu à porta do Tesouro de Madri para pedir ? 5 bilhões para honrar o pagamento de suas dívidas.

Mas a questão é mais complexa do que parece. Ao contrário da imagem que o discurso independentista vende, a Catalunha perderia com a eventual independência. Isso porque o país signatário da União Europeia é a Espanha. Para ingressar no bloco, o eventual novo país precisaria da aprovação dos 27 membros atuais - e Madri não aceitaria. Sem o euro, sem integrar a área de livre comércio e sem a livre circulação de pessoas, a economia sofreria um baque.

Um estudo feito pelo economista Mikel Buesa, da Universidade Complutense de Madrid, indicou que o PIB da Catalunha cairia 23,4% com a independência, perdendo ? 50,5 bilhões. As importações explodiriam, enquanto as exportações minguariam, abrindo um déficit de 15,3% do PIB. "De região mais rica da Espanha, a Catalunha se tornaria uma nação mais pobre."

Por isso, alguns analistas espanhóis julgam que a pressão independentista é, na realidade, um jogo de cena para obter mais vantagens de Madri. O objetivo seria arrancar do governo de Rajoy a criação de um Fisco catalão, que arrecadaria e gerenciaria os impostos, enviando ao Tesouro uma cota em retribuição pelos serviços prestados pelo governo central. Em resposta, Rajoy recusou-se a negociar novas concessões e usou um discurso conciliador. "Tenho a convicção de que a gravíssima crise atual será superada pela corresponsabilidade e pela coesão, e não pela divisão ou pela instabilidade constitucional", afirmou em nota.

Enfraquecido pela crise, porém, Rajoy terá de enfrentar uma longa batalha - e não apenas com os catalães. No País Basco, o clamor por soberania também vem ganhando mais força. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.