MSF diz que 3.600 sírios tiveram sintomas neurotóxicos Cerca de 3.600 pacientes com "sintomas neurotóxicos" inundaram três hospitais da Síria no dia dos supostos ataques com armas químicas, sendo que 355 deles morreram, disse a organização Médicos Sem Fronteiras neste sábado, 24. Todas as vítimas chegaram em um período de menos de três horas.