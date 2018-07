Muamar Kadafi fica sem ingresso para Olimpíada

O fato de um dos filhos de Kadafi, Mohamad, ser o diretor do Comitê Olímpico da Líbia provocou o temor de que os dois poderiam tentar entrar na Grã-Bretanha para os Jogos.

"Kadafi, seu filho e 13 membros-chave do governo líbio estão proibidos de entrar na União Europeia e não poderão vir para os Jogos Olímpicos", disse uma porta-voz do Departamento de Cultura, Mídia e Esportes da Grã-Bretanha. O ditador está sendo acusado no Tribunal Penal Internacional, em Haia, de cometer crimes de guerra pela violenta repressão ao levante contra seu governo.

O comitê organizador britânico é obrigado a fornecer ingressos aos 205 países-membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) que fizerem as solicitações, independentemente de considerações diplomáticas ou políticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.