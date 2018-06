Mubarak acena e sorri na volta ao tribunal no Egito Hosni Mubarak, presidente do Egito deposto depois de décadas no poder, voltou ao tribunal no Egito neste sábado acenando e sorrindo para a retomada do julgamento em que é acusado de matar 900 manifestantes durante os protestos de 2011 que forçaram a sua saída do governo.