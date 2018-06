Mubarak acompanhou eleições deprimido e com mulher vestida de luto

CAIRO - O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, deprimido e acompanhado por sua mulher, que vestia luto, acompanhou ontem pela televisão o primeiro dia das eleições presidenciais no hospital no qual está internado no Cairo, informou nesta quinta-feira o jornal independente "Al Tahrir".

Uma fonte médica, citada pelo periódico, assegurou que Mubarak, de 84 anos, permaneceu em sua cama e que se deprimiu quando viu sua mulher vestida de preto por considerar que ontem foi o pior dia da história de sua família.

Os funcionários do Centro Médico Internacional no Cairo indicaram à esposa de Mubarak, Suzan, que vê-la vestida daquela maneira deteriorou seu estado psicológico, acrescentou o jornal.

Mubarak, de 84 anos, quis seguir o desenvolvimento do pleito pela televisão, mas demorou a convencer seus médicos. "Quero a televisão significa que quero a televisão", lhes disse, segundo o "Al Tahrir".

O ex-chefe de Estado renunciou ao poder no dia 11 de fevereiro de 2011, após 18 dias de revoltas populares e após três décadas no poder. "Depois de mim, nenhum presidente permanecerá no Egito", previu Mubarak enquanto assistia à televisão, segundo a fonte médica citada pelo jornal.

As medidas de segurança se intensificaram nas imediações do hospital onde está internado o ex-chefe de Estado, que também recebeu as visitas das mulheres de seus dois filhos, Alá e Gamal, ambos presos, acrescentou a fonte. Segundo a mesma fonte, os médicos que atendem Mubarak ainda lhe chamam de "al rais" (o presidente) e tratam sua mulher como a primeira-dama.

Está previsto que no próximo dia 2 de junho a corte que julga Mubarak há mais de seis meses pronuncie a sentença por seu suposto envolvimento no massacre de manifestantes e em casos de corrupção.