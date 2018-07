Mubarak é acusado de tirania durante julgamento

CAIRO - O fiscal geral do Egito, Mustafa Suleiman, acusou, nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Hosni Mubarak de haver imposto um 'governo tirânico' durante seus quase 30 anos no poder. Os comentários do fiscal foram feitos enquanto os advogados de acusação começaram a apresentar seus argumentos no caso de Mubarak.

O ex-presidente é acusado de cumplicidade no assassinato de mais de 800 manifestantes durante o levantamento de fevereiro do ano passado que derrubou o seu regime.

O julgamento começou no dia 3 de agosto, porém desde então ficou estancado devido a 'assuntos de procedimento', entre eles uma demanda de parte dos advogados das vítimas para que seja retirado o juiz-presidente do caso, Ahmed Rifaat. Essa petição, que foi rechaçada, faria com que um tribunal independente levasse três meses para pronunciar-se.

As informações são da Associated Press.