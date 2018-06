Mubarak é transferido da prisão para hospital O governo do Egito afirmou que o ex-presidente Hosni Mubarak - deposto em fevereiro de 2011 após quase 30 anos no poder - foi transferido ontem da penitenciária, onde cumpre prisão perpétua por não impedir a matança de opositores, para um hospital militar. Foi a segunda vez em uma semana que o líder egípcio foi internado, em razão de ferimentos que sofreu na queda em um banheiro da unidade prisional onde é mantido. Segundo o Ministério do Interior, Mubarak teve complicações em virtude dos machucados.