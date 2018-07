Mubarak está saudável e vive com conforto, diz fonte O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak já foi de maca ao tribunal que deve sentenciá-lo no sábado, mas ele na verdade está bem de saúde e vive com conforto em um hospital onde pode receber parentes, caminhar no jardim e fazer exercícios, segundo relatos da imprensa local confirmados pela Reuters.