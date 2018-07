Mubarak faz greve de fome, revela agência O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak está em greve de fome, informou a agência oficial de notícias Mena, sem dar detalhes. "Ele se nega a comer, mas consome sucos. Perdeu peso, está debilitado e sofre de grave doença", divulgou a Mena, citando um funcionário do hospital onde Mubarak está internado. Ele é esperado em audiência, na próxima semana, sobre a morte de civis nas manifestações que levaram à queda do governo.