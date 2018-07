Mubarak recusa-se a comer e a beber, diz médico

O médico afirmou que a equipe que cuida da saúde de Mubarak considera a possibilidade de fornecer alimentação intravenosa ao ex-ditador se sua saúde se deteriorar. Mubarak cumpre prisão domiciliar em um hospital de Sharm el-Sheikh, balneário situado na costa egípcia do Mar Vermelho.

As informações divulgadas pelo médico vêm à tona em um momento no qual crescem especulações quanto a um possível adiamento do julgamento de Mubarak por casos de corrupção e mortes de manifestantes na repressão ao levante popular que o derrubou. O julgamento está previsto para começar em 3 de agosto. As informações são da Associated Press.