Mubarak tem várias costelas quebradas

O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak (foto) - transferido para um hospital na quinta-feira, da penitenciária onde cumpre prisão perpétua por não impedir mortes de manifestantes que pediram sua deposição, ocorrida em fevereiro de 2011 - tem várias costelas quebradas e líquido nos pulmões. Radiografias revelaram a extensão dos ferimentos que o líder, de 84 anos, sofreu em uma queda no banheiro, no dia 15. Seu advogado afirmou que ele deverá ficar 15 dias internado.