Muçulmanos deixam capital da República Centro-Africana Cerca de 1.300 muçulmanos deixaram neste domingo a volátil capital da República Centro-Africana, depois de meses presos em um acampamento cercado por cristãos. Eles foram escoltados por forças de paz altamente armadas. Enquanto os últimos 22 caminhões recolhiam os muçulmanos que ainda estavam nos arredores da cidade de Bangui, milhares de cristãos tomaram as ruas do bairro muçulmano, arrancando as portas e vidraças da mesquita local e gritando em tom de zombaria ''Allah Akbar'', expressão em árabe que significa "Deus é grande".