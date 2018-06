Muçulmanos franceses protestam contra grupos extremistas

Muçulmanos na França se reuniram em uma manifestação em Paris contra a extrema violência, após a divulgação de um vídeo que mostra a decapitação de um alpinista francês.

O protesto desta sexta-feira acontece um dia após a principal mesquita de Paris convocar uma manifestação contra mortes em nome da religião. No início desta semana, muçulmanos britânicos iniciaram uma campanha nas redes sociais chamada #NotInMyName, em resposta às ações do grupo extremista Estado Islâmico.

Muitos muçulmanos ocidentais estão entre a fúria contra as atrocidades cometidas em nome do Islamismo e a frustração de terem de defender a si mesmos. O líder da mesquita Bordeaux afirmou que qualquer manifestação deveria incluir todas as religiões. Fonte: Associated Press.