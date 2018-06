Muçulmanos iniciam hajj com peregrinação ao Monte Arafat

RIAD - Peregrinos muçulmanos de todo o mundo iniciaram nesta quinta-feira, 25, o período sagrado do hajj subindo o Monte Arafat, na Arábia Saudita, em uma jornada que, na crença islâmica, oferece aos fiéis uma chance de se arrependerem de seus pecados.

De acordo com autoridades sauditas, 3,4 milhões de muçulmanos de cerca de 200 países participam do hajj este ano. Os peregrinos estão acomodados em milhares de tendas no Monte Arafat, cerca de 20 quilômetros ao leste de Meca.

Segundo a tradição islâmica, o Monte Arafat é o palco do último sermão do profeta Maomé. As informações são da Associated Press.