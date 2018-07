Muçulmanos temem aumento de islamofobia

A comunidade islâmica americana e especialistas no mundo árabe temem que a morte do embaixador americano na Líbia, Christopher Stevens, leve a um aumento da islamofobia no Ocidente.

Quando as manifestações contra representações diplomáticas dos EUA em Benghazi e no Cairo começaram, na terça-feira, o Conselho das Relações Islâmico-Americanas (Cair) publicou nota na qual pedia ao mundo islâmico e árabe que "ignorasse os produtores extremistas que criaram uma porcaria de filme (Inocência dos Muçulmanos). Eles não representam a população americana ou a religião cristã". Ontem o Cair, com outras entidades árabes e islâmicas dos EUA, reprovou a ação contra os diplomatas na Líbia.

Lamentando a morte dos diplomatas americanos, Samer Araabi, do Instituto Árabe-Americano, disse que a ação "fortalece a agenda dos islamofóbicos no país, que rapidamente usarão esses eventos como justificativa para pintar a fé islâmica como anti-Ocidental e violenta". Segundo ele, "esses mesmos indivíduos têm um papel na criação desse conflito ao financiarem, produzirem e disseminarem o filme com o objetivo claro de incitar uma reação como essa".

Ebrahim Moosa, professor de estudos islâmicos da Universidade Duke, afirmou que "a morte do embaixador e de outros funcionários da embaixada talvez coloquem em risco muçulmanos no Ocidente, especialmente nos EUA, onde grupos supremacistas podem retaliar".

Reação egípcia. A Procuradoria-Geral do Egito determinou ontem a inclusão na lista de procurados pela Justiça do país o pastor americano Terry Jones e nove coptas (cristãos egípcios) que vivem nos EUA. Eles são acusados de participar ou promover o filme que justificou os protestos em Benghazi e no Cairo.

O Ministério Público tomou essa decisão depois de apresentadas cinco denúncias, segundo as quais alguns coptas dos EUA participaram com um grupo de atores estrangeiros do filme e de sua divulgação no Facebook e no YouTube. Segundo os processos, o vídeo tem cenas que "propagam uma ideologia extremista com o objetivo de provocar a discórdia e o menosprezo às religiões monoteístas e danificar a união nacional e alterar a paz social".

Depois de promover o filme, o pastor Terry Jones recuou, a pedido do governo americano. Ele motivou protestos violentos no Afeganistão em 2010 e 2011 ao queimar uma cópia do Alcorão em sua igreja. / COM EFE