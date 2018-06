MUD diz que Justiça venezuelana já validou assinaturas para referendo

CARACAS - A coalizão opositora venezuelana Mesa de Unidade Democrática (MUD) informou nesta quarta-feira, 20, que a Justiça Eleitoral do país validou a primeira fase do processo de recolhimento de assinaturas para o referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro, iniciado no fim de abril. A MUD acusa o Conselho Nacional Eleitoral de retardar propositalmente o processo a pedido do chavismo.

Segundo o secretário executivo da MUD, José Chuo Torrealba, 407 mil assinaturas foram validadas - eram necessárias 200 mil. "Não há nenhuma justificativa legal, formal ou técnica para que a próxima fase do processo não seja colocada em curso", disse o opositor.

Nessa próxima fase, serão necessárias 4 milhões de assinaturas a favor do referendo para que ele seja convocado. O CNE ainda não se pronunciou, mas segundo Torrealba isso deve ocorrer em breve.

Caso a votação venha a ocorrer, o "sim", precisa ter mais de os 7,6 milhões de votos obtidos por Maduro nas eleições de 2013.

Durante o recolhimento das assinaturas, o chavismo denunciou fraudes e o CNE anulou 700 mil das 2 milhões recorridas. Frequentemente, membros do governo ameaçam anular o processo. Se a votação ocorrer a partir de 2017, Maduro será substituído pelo vice, também chavista. Antes disso, ocorreriam novas eleições. /AP