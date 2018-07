Mudança de local irrita militantes O local da Convenção Nacional Democrata, onde o presidente Barack Obama discursaria ontem, foi subitamente trocado do estádio Bank of America, com capacidade para 70 mil pessoas, para a arena Time Warner Cable Arena, que abriga 20 mil. Como resultado, vários militantes democratas perderam seus lugares. A mudança deu início a uma onda de especulação de que o comando do Partido Democrata estaria receoso de que não fosse capaz de preencher todos os lugares do estádio. / AP