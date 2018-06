Mudanças climáticas provocaram desastres, diz estudo

Os demais casos refletiram ocorrências randômicas do clima. O estudo foi feito com base em uma dúzia de eventos e concluiu que as mudanças climáticas aumentaram a possibilidade de ondas de calor nos EUA, enchentes pela tempestade Sandy, encolhimento do mar do Ártico, seca na Península Ibérica e chuvas extremas na Austrália e na Nova Zelândia.

No entanto, os pesquisadores não conseguiram encontrar conexões para a seca nos EUA, as temperaturas extremas no verão europeu, o frio no inverno da Holanda, a seca no leste do Quênia e da Somália, as inundações no norte da China e as fortes chuvas no sul do Japão.