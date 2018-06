Mudanças climáticas voltam à pauta da reunião do G-20 Mesmo com as tentativas do primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, de tirar os holofotes das mudanças climáticas, o tema voltou à pauta durante a reunião do G-20 que ocorre neste fim de semana no país. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, indicou que qualquer tentativa de discutir o crescimento global sem falar do clima não iria para frente.