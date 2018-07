Mugabe prevê vitória eleitoral esmagadora no Zimbábue O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse neste sábado, ao celebrar seu aniversário de 89 anos, que vai obter uma vitória esmagadora nas eleições deste ano e continuará no poder por mais cinco anos. Mugabe cortou um bolo de aniversário de quase 90 kg em uma arena esportiva na cidade de Bindura, cerca de 90 quilômetros a nordeste da capital, Harare. Grupos de jovens do seu partido ZANU-PF disseram que vieram para a festa para celebrar "sua caminhada por uma vida de luta contra o colonialismo e o imperialismo ocidental". Como presente, o presidente do Banco Central do país ofereceu 89 vacas para Mugabe.