Mugabe quer eleições no Zimbábue em março de 2013

O principal partido de oposição, o Movimento por Mudança Democrática, disse que o plano não é realista. "A data para a eleição, principalmente, é unilateral, irreal e não tem base científica ou legal", afirmou o porta-voz do partido para a agência France-Press.

Mugabe supostamente espera que em março seja escolhido seu sucessor no comando do instável governo formado há três anos. As últimas eleições, ocorridas em 2008, resultaram em violência dirigida principalmente contra membros da oposição. Por isso, o partido afirma está mais preocupado com as condições em que será realizada a eleição do que a data propriamente dita. Mugabe, de 88 anos, está no poder desde a independência do Zimbábue, em 1980. Ele nega acusações de que o último pleito foi fraudado em seu favor. As informações são da Dow Jones.