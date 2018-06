'Muitos estão indo para escolas transformadas em abrigos'

Quase 400 mil pessoas tiveram ordem para sair de casa. Muitos estão indo para escolas que foram transformadas em abrigos temporários.

Já houve uma notícia de falta de eletricidade no Brooklyn, em razão de uma árvore derrubada pelo vento.

Mas a maior violência do furacão deverá ser contra New Jersey, no sul do Estado, onde estão esperando que haja uma falha enorme de eletricidade. É possível que as pessoas fiquem semanas sem eletricidade.

Uma previsão assustadora para Manhattan é que essa água que eu vi subindo poderá chegar a 3,5 metros de altura, excesso que criaria um estrago tremendo nas áreas baixas, incluindo Long Island."