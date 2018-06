Mujica defende o combate à cultura do desperdício

combater a "cultura do desperdício", na qual as nações pobres tentam imitar os países mais ricos, em vez de viver em equilíbrio com o meio ambiente.

Ao discursar neste domingo na Bolívia, na reunião de cúpula do Grupo dos 77 e China, Jose Mujica considerou o crescimento do consumismo "uma armadilha" que irá produzir ganho material à custa do desenvolvimento humano.

Mujica é um ex-líder guerrilheiro que ganhou a atenção por seu estilo de vida simples, sem supérfluos, mesmo sendo presidente do Uruguai, o que incluiu manter-se dirigindo seu velho Fusca e seguir vivendo em uma fazenda simples.

Os líderes da oposição na Bolívia têm criticado a cúpula de representantes

pelo desperdício de dinheiro. O presidente Evo Morales defende a reunião, dizendo que vai ajudar a promover a Bolívia e suas reformas sociais.

Fonte: Associated Press